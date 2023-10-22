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Корнеева стала чемпионкой юниорского итогового турнира Международной федерации тенниса

Корнеева стала чемпионкой юниорского итогового турнира Международной федерации тенниса
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Двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема», 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева стала победительницей юниорского итогового турнира Международной федерации тенниса (ITF), который прошёл в Чэнду (Китай).

В титульном матче Корнеева со счётом 6:0, 6:3 разгромила японку Сару Саито. Встреча теннисисток продлилась 1 час 22 минуты.

Корнеева в этом сезоне выиграла два юниорских турнира «Большого шлема». В финале Australian Open она в упорнейшей борьбе за 3 часа 19 минут одолела соотечественницу, Мирру Андрееву, а в финале «Ролан Гаррос» в двух сетах справилась с Луссианой Перес-Аларкон из Перу. Позднее Алина завоевала взрослый титул, в финале турнира ITF (W-100) в Португалии разгромив представительницу Франции Кароль Монне (186-й номер рейтинга WTA).

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