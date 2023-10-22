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Корнеева стала лишь второй россиянкой в истории, выигравшей юниорский итоговый турнир ITF

Корнеева стала лишь второй россиянкой в истории, выигравшей юниорский итоговый турнир ITF
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Двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема», 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева стала лишь второй россиянкой, которой удалось выиграть юниорский итоговый турнир Международной федерации тенниса (ITF).

Напомним, Корнеева завоевала титул сегодня, 22 октября. В титульном матче, который прошёл в Чэнду (Китай), Алина со счётом 6:0, 6:3 разгромила японку Сару Саито. Встреча теннисисток продлилась 1 час 22 минуты.

Ранее подобное достижение покорялось лишь одной россиянке – Анна Блинкова выиграла юниорский итоговый турнир ITF в 2016 году.

Также Корнеева в этом сезоне выиграла два юниорских турнира «Большого шлема» и турнир ITF (W-100) в Португалии (на данный момент это её крупнейший титул в карьере).

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