«Лучшая команда». Бадоса — о победе братьев Циципасов на турнире в Антверпене

Бывшая вторая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса поздравила греческих теннисистов Стефаноса и Петроса Циципасов с победой в парном разряде турнира в Антверпене (Бельгия).

Бадоса на своей странице в социальных сетях опубликовала совместное фото с братьями с корта и написала: «Лучшая команда».

Фото: из личного архива Паулы Бадосы

Соперниками греческого дуэта в финальном матче соревнований в Бельгии были уругваец Ариэль Бехар и чешский теннисист Адам Павлашек. Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 10:8 в пользу братьев Циципасов. Эта победа стала первым совместным успехом Циципасов на турнире ATP.

Напомним, Паула Бадоса и Стефанос Циципас состоят в отношениях. Ранее греческий теннисист рассказал, как роман с испанкой влияет на его выступления.