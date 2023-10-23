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Чесноков: Корнеевой пора бросать юниорские турниры и уже играть на взрослых

Чесноков: Корнеевой пора бросать юниорские турниры и уже играть на взрослых
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Экс девятая ракетка мира и заслуженный мастер спорта России по теннису Андрей Чесноков прокомментировал победу россиянки Алины Корнеевой на юниорском итоговом турнире Международной федерации тенниса (ITF). Чесноков подчеркнул, что победа теннисистки была ожидаемой и ей нужно выходить на взрослый уровень.

«Победа Корнеевой на юниорском Итоговом турнире абсолютно закономерна, мне кажется, что она уже переросла этот уровень, ей пора бросать эти турниры и уже играть на взрослых. Я видел её дебютные матчи на уровне WTA, и ей явно пока не хватает опыта на таком уровне. Если сравнивать Корнееву с Миррой Андреевой, которую она обыграла в финале Открытого чемпионата Австралии по юниорам, то Мирра уже матёрый игрок, у неё есть большие победы, Корнеевой нужно её догонять», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

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