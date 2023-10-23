Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Людмила Самсонова показала свой образ на вечеринку в честь старта малого Итогового турнира

Людмила Самсонова показала свой образ на вечеринку в честь старта малого Итогового турнира
Комментарии

15-я ракетка мира, 24-летняя российская теннисистка Людмила Самсонова опубликовала в социальных сетях фото своего образа на вечеринку, посвящённую старту малого Итогового турнира WTA, который пройдёт в Чжухае (Китай).

«Хорошая ночь», — подписала снимки Самсонова.

Фото: из личного архива Людмилы Самсоновой

Фото: из личного архива Людмилы Самсоновой

Отметим, что в Чжухае также выступят такие российские теннисистки, как Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова. На групповом этапе Самсонова сыграет с Кудерметовой и китаянкой Чжу Линь (WC). Она попала в группу под названием «Роза».

24-летняя Самсонова – бывшая 12-я ракетка мира, чемпионка четырёх турниров на уровне WTA, победительница Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России в сезоне-2020/2021 (в финале сыграла решающую роль в результате команды).

Материалы по теме
Медведев, Рублёв и другие россияне побили исторический рекорд. И идут за новым
Истории
Медведев, Рублёв и другие россияне побили исторический рекорд. И идут за новым
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android