Чесноков: Синнер и Медведев находятся в прекрасной физической форме, просто монстры

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков поделился мнением о финальном матче турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия), в котором за победу боролись россиянин Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер. В трёх сетах встречи сильнее оказался представитель Италии.

«Мне кажется, два игрока показали нереальный уровень, фантастический матч, один из лучших в этом году, и говорить о том, что одному из игроков чего-то не хватило, неправильно. Был космический гейм в третьем сете, который Медведев проиграл на своей подаче, потом дальше при счёте 5:3 и 15:40 на подаче Синнера итальянец плохо укоротил, и у Даниила был шанс сделать брейк, но он им не воспользовался. Было много прекрасных длинных розыгрышей, что говорит о том, что оба игрока находятся в прекрасной физической форме, просто монстры.

Возможно, Даниил где-то неправильно играл позиционно. Если бы он принимал мячи чуть ближе к корту, я думаю, ему было бы проще играть. Ничего страшного в этом поражении нет, это тот турнир, который можно проиграть, будем надеяться, что Медведев сможет взять реванш на более крупных турнирах — «Мастерсе» в Париже или на Итоговом турнире ATP», — приводит слова Чеснокова ТАСС.