Чесноков: Хачанов старался как мог в матче с Циципасом, но проиграл без шансов

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков поделился мнением о поражении россиянина Карена Хачанова в 1/4 финала «Мастерса» в Париже (Франция). Спортсмен в двух сетах проиграл шестой ракетке мира из Греции Стефаносу Циципасу сегодня, 3 ноября.

«Хачанов проиграл Циципасу без шансов! Было видно, что он старался как только мог, но Циципас как-то очень здорово сыграл в этот раз. Стефанос был очень хорош тактически, использовал длинные и укороченные удары. Но у Карена даже не было шансов зацепить чужую подачу.

Перед игрой я и думал, что Циципас будет фаворитом, но не ожидал, что всё будет так комфортно для него. В этом году они встречались на Australian Open, и там была интрига до самого конца. А здесь всё понеслось как бочка с горы. Циципас был чуть-чуть лучше, чуть-чуть точнее. Я хотел, чтобы Карен что-то противопоставил в этом матче, хотя бы довёл второй сет до тай-брейка. Но этого не получилось», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.