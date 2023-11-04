Елена Рыбакина высказалась о том, что не смогла выйти в плей-офф Итогового турнира WTA

Чемпионка Уимблдона-2023, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала своё выступление на Итоговом чемпионате WTA, который проходит в Канкуне (Мексика).

Рыбакиной не удалось пробиться в плей-офф соревнований. На групповом этапе бывшая россиянка проиграла американке Джессике Пегуле (5:7, 2:6) и белоруске Арине Соболенко (2:6, 6:3, 3:6) и обыграла представительницу Греции Марию Саккари (6:0, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2)).

«Может быть, это были не лучшие мои кондиции, но я знаю, что боролась до конца. Я очень благодарна всем болельщикам, которые поддерживали нас на протяжении всей недели. Публика здесь действительно особенная», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.