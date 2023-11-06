Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Паула Бадоса опубликовала забавные фото со Стефаносом Циципасом из Севильи

Паула Бадоса опубликовала забавные фото со Стефаносом Циципасом из Севильи
Комментарии

Бывшая вторая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала в социальных сетях забавные фото с возлюбленным – двукратным финалистом турниров «Большого шлема», шестой ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом из Севильи. На снимках Бадоса и Циципас пробуют чуррос (испанский десерт из заварного теста).

Фото: из личного архива Паулы Бадосы

Фото: из личного архива Паулы Бадосы

Циципас и Бадоса находятся в романтических отношениях. Об этом стало известно в начале июня. Отметим, что незадолго до этого Бадоса рассталась со своим возлюбленным, кубинским актёром и моделью Хуаном Бетанкуром.

Напомним, Бадоса досрочно завершила сезон-2023 из-за травмы спины. В последний раз Паула выходила на корт в июле, на Уимблдоне-2023, где прошла один круг. В данный момент она занимает 54-ю строчку рейтинга WTA.

Материалы по теме
Мучения теннисисток подходят к концу. Почему этот Итоговый WTA в Канкуне стал худшим
Мучения теннисисток подходят к концу. Почему этот Итоговый WTA в Канкуне стал худшим
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android