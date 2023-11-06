Паула Бадоса опубликовала забавные фото со Стефаносом Циципасом из Севильи

Бывшая вторая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала в социальных сетях забавные фото с возлюбленным – двукратным финалистом турниров «Большого шлема», шестой ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом из Севильи. На снимках Бадоса и Циципас пробуют чуррос (испанский десерт из заварного теста).

Фото: из личного архива Паулы Бадосы

Фото: из личного архива Паулы Бадосы

Циципас и Бадоса находятся в романтических отношениях. Об этом стало известно в начале июня. Отметим, что незадолго до этого Бадоса рассталась со своим возлюбленным, кубинским актёром и моделью Хуаном Бетанкуром.

Напомним, Бадоса досрочно завершила сезон-2023 из-за травмы спины. В последний раз Паула выходила на корт в июле, на Уимблдоне-2023, где прошла один круг. В данный момент она занимает 54-ю строчку рейтинга WTA.