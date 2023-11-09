Чесноков: Хачанов — фаворит матча с Шевченко, но легко Карену не придётся

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP советский и российский теннисист Андрей Чесноков высказался о предстоящем матче соотечественников Александра Шевченко и Карена Хачанова в четвертьфинале хардового турнира категории АТР-250 в Метце.

Ранее Хачанов и Шевченко друг с другом не играли. Карен сейчас является 15-й ракеткой мира, а Александр занимает 63-ю строчку рейтинга.

«Шевченко уже удивил меня, когда обыграл Фритца. Александр может преподнести сюрприз Карену, потому что хорошо играет против игроков выше него по рейтингу. Конечно, Карен — фаворит, но ему будет очень нелегко в этом матче. Хачанову нужно будет что-то показать, чтобы обыграть Шевченко. Легко Карену не придётся», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Поединок Шевченко — Хачанов поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 16:00 по московскому времени.