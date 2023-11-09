Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чесноков: Хачанов — фаворит матча с Шевченко, но легко Карену не придётся

Чесноков: Хачанов — фаворит матча с Шевченко, но легко Карену не придётся
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP советский и российский теннисист Андрей Чесноков высказался о предстоящем матче соотечественников Александра Шевченко и Карена Хачанова в четвертьфинале хардового турнира категории АТР-250 в Метце.

Ранее Хачанов и Шевченко друг с другом не играли. Карен сейчас является 15-й ракеткой мира, а Александр занимает 63-ю строчку рейтинга.

«Шевченко уже удивил меня, когда обыграл Фритца. Александр может преподнести сюрприз Карену, потому что хорошо играет против игроков выше него по рейтингу. Конечно, Карен — фаворит, но ему будет очень нелегко в этом матче. Хачанову нужно будет что-то показать, чтобы обыграть Шевченко. Легко Карену не придётся», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Поединок Шевченко — Хачанов поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 16:00 по московскому времени.

Материалы по теме
Хачанов 7-й раз проиграл Циципасу. Карен не сразится с обидчиком Медведева в Париже
Хачанов 7-й раз проиграл Циципасу. Карен не сразится с обидчиком Медведева в Париже
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android