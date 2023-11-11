Анастасия Потапова опубликовала новые эффектные снимки. Шевченко отреагировал

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28-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала в социальных сетях снимки с новой студийной фотосессии.

Фото: из личного архива Анастасии Потаповой

Фото: из личного архива Анастасии Потаповой

На фото отреагировал жених Потаповой – российский теннисист Александр Шевченко. Он оставил в комментариях эмодзи «бомба».

Потапова завершила сезон-2023 на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Анастасия провалила выступление в Пекине, в матче первого круга она со счётом 2:6, 6:3, 1:6 проиграла 48-й ракетке мира бывшей российской теннисистке Варваре Грачёвой, ныне представляющей Францию. Анастасия была заявлена на турнир категории WTA-250 в Гонконге, но снялась с него.

22-летняя Анастасия Потапова — чемпионка двух турниров на уровне WTA. Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — третий круг «Ролан Гаррос», Уимблдона и Открытого чемпионата Австралии.