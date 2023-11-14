Дмитриева: Медведев играл безупречно. Рублёв потерял владение над собой

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева поделилась мнением о победе россиянина Даниила Медведева над соотечественником Андреем Рублёвым в матче Итогового чемпионата ATP.

«Была хорошая и разная игра. Поскольку они хорошо друг друга знают, Медведев многие мячи легко предугадывал. Тем не менее игра шла очко в очко. Небольшой перевес был на стороне Медведева. Даня играл гораздо точнее. В первом сете показали статистику, по которой у Рублёва было 10 невынужденных ошибок, в то время как у Медведева не было ни одной.

Даниил от себя фактически не ошибался, пытался атаковать и играл безупречно. В первом сете у него были небольшие проблемы с первой подачей, но во втором он её решил. Во втором сете фактически никакой борьбы не было, потому что Медведев был хозяином положения и делал всё, что хотел.

Рублёв в первом сете начал ошибаться, а затем совсем потерял владение над собой: без конца орал, рыдал, плакал и стонал. Второй сет Рублёв совершенно не владел собой. Всё решилось в первой партии, а этого мало для такого турнира», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.