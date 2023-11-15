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Чесноков: поведение Рублёва? А вы видели, как маршировал Джокович?

Чесноков: поведение Рублёва? А вы видели, как маршировал Джокович?
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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP, советский и российский теннисист Андрей Чесноков оценил поведение россиянина Андрея Рублёва в матче с Карлосом Алькарасом на Итоговом чемпионате ATP. В порыве злости Рублёв разбил себе колено ракеткой.

«Поведение Рублёва? А вы видели, как маршировал Джокович? Это был звёздный марш. Одной ногой сломал одну ракетку, второй ногой — вторую ракетку. Ну класс! После этого он вернулся в матч, начал играть. Невероятные эмоции, которые есть у игроков, помогают им. Если всё держать внутри… Медведев сломал ракетку вдребезги, и его оштрафовали, но потом он начинает играть ещё лучше. Держать все эмоции внутри порой невозможно. Всплески эмоций помогают продолжать игру и быть лучше», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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