Чесноков: поведение Рублёва? А вы видели, как маршировал Джокович?

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP, советский и российский теннисист Андрей Чесноков оценил поведение россиянина Андрея Рублёва в матче с Карлосом Алькарасом на Итоговом чемпионате ATP. В порыве злости Рублёв разбил себе колено ракеткой.

«Поведение Рублёва? А вы видели, как маршировал Джокович? Это был звёздный марш. Одной ногой сломал одну ракетку, второй ногой — вторую ракетку. Ну класс! После этого он вернулся в матч, начал играть. Невероятные эмоции, которые есть у игроков, помогают им. Если всё держать внутри… Медведев сломал ракетку вдребезги, и его оштрафовали, но потом он начинает играть ещё лучше. Держать все эмоции внутри порой невозможно. Всплески эмоций помогают продолжать игру и быть лучше», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.