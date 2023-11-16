Дмитриева: Рублёву нужно было отдохнуть перед Итоговым турниром. Он перегорел и устал

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева высказалась о причинах поражения пятой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва в матче Итогового чемпионата ATP с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Я думала, что случилось с Рублёвым и почему он не мог себя сдерживать. Скорее всего, была очень большая нагрузка и он перегорел, устал. Такое бывает. Андрею нужно было отдохнуть перед Итоговым турниром. Он играл без перерыва. Наверное, он ставил сверхзадачу на этот турнир, которую решал. Но это вызвало депрессивное состояние.

Сейчас Андрей отдохнёт, приведёт себя в порядок, и будет всё хорошо. Конечно, эмоции в матчах вытекли из усталости. Он не мог сдержаться. Он же так провёл оба матча — с Медведевым второй сет и с Алькарасом. Видимо, перегорел. Такая нагрузка на возбудимый организм может подействовать», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.