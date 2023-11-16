Паула Бадоса показала, как отпраздновала день рождения со Стефаносом Циципасом

Бывшая вторая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала в социальных сетях фото с празднования своего дня рождения. Напомним, вчера, 15 ноября Бадосе исполнилось 26 лет.

В кадре Бадоса целуется возле праздничного торта с двукратным финалистом турниров «Большого шлема» греком Стефаносом Циципасом.

«Празднование с лучшим», — подписала фото Бадоса.

Фото: из личного архив Паулы Бадосы

Циципас и Бадоса находятся в романтических отношениях. Об этом стало известно в начале июня. Отметим, что незадолго до этого Бадоса рассталась со своим возлюбленным, кубинским актёром и моделью Хуаном Бетанкуром.

Напомним, Бадоса досрочно завершила сезон-2023 из-за травмы спины. В последний раз Паула выходила на корт в июле, на Уимблдоне-2023, где прошла один круг. В данный момент она занимает 66-ю строчку рейтинга WTA.