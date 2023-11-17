Сегодня, 17 ноября, определились пары полуфинальной стадии Итогового чемпионата АТР. Из Зелёной группы в плей-офф вышли представитель Италии Янник Синнер (четвёртая ракетка мира) и серб Новак Джокович (первая ракетка мира). Из Красной группы в полуфинал пробились испанец Карлос Алькарас (вторая ракетка мира) и российский теннисист Даниил Медведев (третья ракетка мира).

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: каким будет состав финала Итогового чемпионата АТР?

Полуфинальные пары Итогового чемпионата АТР — 2023:

Янник Синнер (Италия) — Даниил Медведев (Россия);

Карлос Алькарас (Испания) — Новак Джокович (Сербия).

Итоговый чемпионат ATP продлится до 19 ноября.

Напомним, действующим победителем турнира является первая ракетка мира Новак Джокович.