Чесноков поделился ожиданиями от матча Медведева и Синнера в полуфинале

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP, советский и российский теннисист Андрей Чесноков высказался о предстоящем полуфинале Итогового чемпионата АТР, в котором встретятся Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер.

«Последние два матча Медведева с Синнером были на таком пределе! Один-два розыгрыша решили исход поединка. Думаю, что в полуфинале будет то же самое. Шансы 50 на 50. Медведев будет свежий. Думаю, что он готов хорошо сыграть против Синнера. Медведев должен хотя бы из трёх последних матчей один выиграть и сделать реванш», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Во втором полуфинале Итогового турнира сыграют испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович.