«Женщина-кошка». Анастасия Потапова опубликовала откровенные фото

28-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала в социальных сетях снимки с откровенной фотосессии.

«Женщина-кошка», — подписала пост Потапова.

Фото: из личного архива Анастасии Потаповой

Фото: из личного архива Анастасии Потаповой

Потапова завершила сезон-2023 на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Анастасия провалила выступление в Пекине, в матче первого круга она со счётом 2:6, 6:3, 1:6 проиграла 48-й ракетке мира, бывшей российской теннисистке Варваре Грачёвой, ныне представляющей Францию. Анастасия была заявлена на турнир категории WTA-250 в Гонконге, но снялась с него.

22-летняя Анастасия Потапова — чемпионка двух турниров на уровне WTA. Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — третий круг «Ролан Гаррос», Уимблдона и Открытого чемпионата Австралии.