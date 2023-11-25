«Стефанос сказал мне запостить это». Паула Бадоса опубликовала эффектное фото

Бывшая вторая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала в социальных сетях новое эффектное фото.

«Стеф (Стефанос Циципас. – Прим. «Чемпионата») сказал мне запостить это», — подписала фото Бадоса. Грек оставил в комментариях к посту эмодзи «огонь».

Фото: из личного архива Паулы Бадосы

Напомним, Циципас и Бадоса находятся в романтических отношениях. Об этом стало известно в начале июня 2023 года. Отметим, что незадолго до этого Бадоса рассталась со своим возлюбленным, кубинским актёром и моделью Хуаном Бетанкуром.

26-летняя Бадоса досрочно завершила сезон-2023 из-за травмы спины. В последний раз Паула выходила на корт в июле, на Уимблдоне-2023, где прошла один круг. В данный момент она занимает 66-ю строчку рейтинга WTA.