Зверев: когда федерации начнут прислушиваться к игрокам? Верните настоящий Кубок Дэвиса

Олимпийский чемпион 2020 года, бывшая вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поддержал двукратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира австралийца Ллейтона Хьюитта, который ранее раскритиковал нынешний формат Кубка Дэвиса.

Напомним, Хьюитт является капитаном сборной Австралии. Команда второй год подряд потерпела поражение в финале соревнований. После недавнего поражения от Италии легенда австралийского тенниса не сдержался и поделился критическими замечаниями в адрес организаторов.

«Когда же федерации нашего вида спорта наконец-то начнут прислушиваться к нам, игрокам, и, что даже более важно, к живым легендам тенниса, которые ранее отдавали абсолютно всё ради Кубка Дэвиса, честь которого отстаивали.

Кубок Дэвиса – одно из самых главных исторических событий не только тенниса, но и спорта в целом. Верните настоящий Кубок Дэвиса», — написал Зверев в своих социальных сетях.