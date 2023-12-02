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Иванишевич рассказал о болезненной реакции Джоковича на поражение от Синнера на Итоговом

Иванишевич рассказал о болезненной реакции Джоковича на поражение от Синнера на Итоговом
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Чемпион Уимблдона-2001, бывшая вторая ракетка мира хорват Горан Иванишевич, ныне являющийся тренером Новака Джоковича, рассказал о болезненной реакции подопечного на поражение от итальянца Янника Синнера на групповом этапе Итогового чемпионата ATP – 2023. Впоследствии серб обыграл Синнера в финале соревнований.

«Кто я такой, чтобы на него злиться? Он лучший игрок в истории тенниса. Иногда я злюсь, когда он кричит на нас без причины.

Когда он проигрывает, он всегда выкладывается и старается. Но, когда он проигрывает, с ним тяжело. Первый матч с Синнером на Итоговом он закончил поздно. В среду мы его вообще не видели. До четверга мы не знали, что происходит. Мы не знали, поедем ли мы домой, будет ли разминка к матчу с Хуркачем. Мы просто сидели. Наконец узнали, что он будет играть (улыбается).

Как и любой человек, он ведёт борьбу с собой. Ему непросто находить мотивацию. Он выиграл всё. Закончил год первой ракеткой мира. Но он всегда находит мотивацию.

Мы были терпеливы. Я приехал с семьей, мы пошли по магазинам. В среду я хорошо провёл день. В целом это был хороший год – как я могу на кого-то злиться? Бывает непросто. Это жизнь. Он первая ракетка мира», — сказал Иванишевич в Турине.

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