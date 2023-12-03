Анастасия Потапова: для кого-то топ-60 или топ-70 – это классно, но у меня амбиций больше

28-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала о причинах своего прогресса в этом сезоне.

«Этот год был самым осознанным для меня как для спортсмена, потому что всё равно не просто играть в туре и принимать правильные решения, если где-то нужно сняться или где-то наоборот поехать и сыграть турнир. Это занимает время. Очень редко, кто с первого года врывается в топ-20 рейтинга. Есть, конечно, такие, но у меня это заняло время.

В первый год я ждала какие-то сразу бешеные результаты, скачок, но он не произошёл. Для кого-то топ-60 или топ-70 – это классно, но у меня амбиции были намного больше, и я знала, что должна стоять выше. Когда этого не происходит, ты расстраиваешься, и следующий год тоже проходит не так, как ты хочешь. А потом ты всё взвешиваешь, пробуешь что-то новое и приходишь к каким-то осознанным результатам», – передаёт слова Анастасии Потаповой корреспондент «Чемпионата» Арина Полуянова.