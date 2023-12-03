Потапова — о вкладе Шевченко в организацию свадьбы: наверное, то, что появился в ЗАГСе

Российская теннисистка Анастасия Потапова, занимающая 28-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), рассказала о подготовке к свадьбе и вкладе Александра Шевченко, занимающего 49-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Александр сказал, что взял на себя два процента обязанностей? Какие два процента? До сих пор не понимаем, где он их нашёл. Наверное, просто то, что появился в ЗАГСе. Это были его два процента (смеётся).

На самом деле, девочки поймут меня. Свадьба – это жесть. Организовать свадьбу как ты хочешь, и, если вы это делаете в какой-то степени масштабно и красиво, это занимает много времени. За последние два месяца, мне кажется, я спала каждый день часа по три-четыре. Это было нелегко, но я горжусь собой, что мы справились. Скоро уже все увидят. Будет это 5 декабря. А где – я не могу сказать», – передаёт слова Потаповой корреспондент «Чемпионата» Арина Полуянова.