Кербер — о возвращении в тур после декрета: чувствую себя хорошо, иду по графику

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немка Анжелика Кербер высказалась о возвращении в тур после декрета.

«Я сделала всё, чувствую себя хорошо, иду по графику. Но пока рано делать какие-либо прогнозы. Старт в Австралии будет очень холодным и самым тяжёлым в моей карьере. Но это именно то, что меня мотивирует», — приводит слова Кербер Eurosport.

Напомним, 35-летняя Анжелика Кербер, которая является победительницей Australian Open — 2016, US Open — 2016 и Уимблдона-2018, не выступала на соревнованиях с Уимблдона 2022 года. В феврале текущего года немецкая спортсменка родила дочь Лиану. Ранее стало известно, что Кербер вернётся в тур на соревнованиях в Австралии в начале 2024 года.