Анастасия Потапова: я использую всё, что могу и что не могу, чтобы выиграть

Российская теннисистка Анастасия Потапова, занимающая 28-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), объяснила, что мотивирует её на борьбу за победу в каждом матче.

«У теннисиста 90 процентов матчей в году, когда что-то не получается. Не бывает такого, когда ты выходишь и всё кайф, всё залетает, одни линии, всё летит в корт. Всегда приходится искать что-то, что тебе поможет. Допустим если ты не можешь подать, начни с руки подавать – сделай хоть что-то, чтобы как-то изменить это. А то, когда потом возвращаешься в номер, у тебя чувство неудовлетворения, потому что ты себя не обманешь. Ты можешь сказать тренеру: „У меня это болело, ой, извини, я устала“. Но себя ты не обманешь. Ты поймёшь, что не сделала всё, не попробовала хотя бы. Плюс у меня характер такой: я не люблю проигрывать. И я использую всё, что могу и что не могу, чтобы выиграть», – заявила Потапова в эфире You-Tube-канала «Больше!».