Анастасия Потапова назвала переломный для себя момент в сезоне 2023

28-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова (Шевченко) назвала момент прошлого сезона, который помог ей убедиться в своём классе.

«Победа над (Кори) Гауфф на турнире в Майами стала переломным моментом. После этого матча появилось ощущение, что на самом деле всё рядом и даже где-то я играла лучше, причём намного лучше. И последующая победа на этой неделе в Майами – Чжэн (Циньвэнь) очень непростая, с ней очень тяжело играть. Был опять близкий матч с (Джессикой) Пегулой. Два или три года назад я играла с ней в первый раз в Дохе, там был сумасшедший матч. Потом в Индиан-Уэллс тоже был очень долгий матч. У меня уже был матчбол. Ближе некуда. Думаю, что в следующий раз я её дожму», — сказала Потапова в эфире «Больше».