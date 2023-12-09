Даниил Медведев начал подготовку к сезону-2024. Он потренировался с Норри

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев начал подготовку к сезону 2024. Об этом в своих социальных сетях сообщил многолетний тренер Даниила Жиль Сервара.

Интересно, что Медведев провёл тренировку с первой ракеткой Великобритании Кэмероном Норри. Они встретились в академии Патрика Муратоглу.

«Подготовка к 2024 году. Отличная тренировке с Норри. Серьёзность и много энергии», — подписал фото Сервара.

Фото: из личного архива Жиля Сервара

Фото: из личного архива Жиля Сервара

В 2023 году Медведев завоевал пять титулов на уровне ATP, причём два выигранных им турнира — это «Мастерсы». Также россиянин доходил до полуфинала Уимблдона и финала US Open.

На данный момент неизвестно, на каком именно турнире Медведев начнёт сезон-2024. Однако в последних интервью он заявлял, что хочет попробовать провести первые матчи уже на Australian Open, то есть не выступая ни на одном предваряющем мэйджор турнире.