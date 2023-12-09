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Потапова — о матчах Шевченко: вообще не могу смотреть Сашины матчи, меня колбасит

Потапова — о матчах Шевченко: вообще не могу смотреть Сашины матчи, меня колбасит
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28-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова (Шевченко) рассказала, какие эмоции испытывает, когда смотрит матчи новоиспечённого супруга Александра Шевченко.

«Вообще не могу смотреть Сашины матчи. Во мне просыпается альтер эго. Я в принципе никогда не нервничаю, спокойная в жизни. Моим родителям, которые всю жизнь переживали, когда я играла, я говорила: «Ну зачем? Какая разница, как я сыграю? Сегодня проиграю, завтра выиграю. Каждый день матчи. Всё нормально!» Они: «Нет, мы всё равно волнуемся». Причём волнуются – я даже не знаю из-за чего. И я никогда не понимала этого. А сейчас я понимаю их слова на сто процентов. Меня колбасит. Я сижу, а у меня руки трясутся, в буквальном смысле. Я, конечно, стараюсь не показывать. И не смотреть тоже не могу. Не было ни дня, когда я пропустила гейм, когда Саша играл. Неважно, что я делала, где я была», — сказала Потапова в эфире «Больше».

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