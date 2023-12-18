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Анастасия Потапова опубликовала пляжные фото в купальнике

Анастасия Потапова опубликовала пляжные фото в купальнике
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27-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова (Шевченко) опубликовала в социальных сетях пляжные фотографии в ярком купальнике.

Фото: из личного архива Анастасии Потаповой

Фото: из личного архива Анастасии Потаповой

Напомним, в начале декабря Потапова вышла замуж за российского теннисиста Александра Шевченко.

Потапова завершила сезон-2023 на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Анастасия провалила выступление в Пекине, в матче первого круга она со счётом 2:6, 6:3, 1:6 проиграла 48-й ракетке мира, бывшей российской теннисистке Варваре Грачёвой, ныне представляющей Францию. Анастасия была заявлена на турнир категории WTA-250 в Гонконге, но снялась с него.

22-летняя Анастасия Потапова — чемпионка двух турниров на уровне WTA. Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — третий круг «Ролан Гаррос», Уимблдона и Открытого чемпионата Австралии.

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