Медведев, Джокович и другие попали в подборку самых шокирующих эпизодов ATP-тура 2023 года

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев попал в подборку самых шокирующих моментов 2023 года в ATP-туре.

В ролик попал эпизод с празднованием Медведева после победы над греческим теннисистом Стефаносом Циципасом в полуфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Россиянин исполнил танец после победного удара. Также в ролик попали эпизоды с участием серба Новака Джоковича, датчанина Хольгера Руне, испанца Карлоса Алькараса и других теннисистов.

«Чемпионат» рекомендует ознакомиться с видео самых шокирующих моментов 2023 года в ATP-туре.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

В 2023 году Медведев завоевал пять титулов на уровне ATP, причём два выигранных им турнира — это «Мастерсы». Также россиянин доходил до полуфинала Уимблдона и финала US Open. Он завершил сезон на третьей позиции рейтинга ATP.