«Медведев и Рублёв могут очень хорошо выступить». Корретха — об Australian Open — 2024

Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира, испанец Алекс Корретха поделился ожиданиями от мужского турнира Australian Open — 2024.

«Новак Джокович — главный фаворит Открытого чемпионата Австралии. Думаю, это будет один из самых интересных турниров в Австралии за последние несколько лет, потому что есть несколько теннисистов, которые могут выступить очень хорошо и показать свою лучшую игру. Они растут и становятся сильнее. Думаю, сейчас есть теннисисты, которые могут создать проблемы для Новака. Мне кажется, это будет самый открытый Australian Open за последние годы. Уверен, что Карлос Алькарас готов себя проявить, как и Янник Синнер. Даниил Медведев, Александр Зверев, Хольгер Руне и Андрей Рублёв тоже могут очень хорошо выступить», — приводит слова Корретхи Eurosport.