Циципас — об игре в паре с Бадосой: это настоящее удовольствие, моя любимая теннисистка

Бывшая вторая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса и двукратный финалист турниров «Большого шлема» грек Стефанос Циципас прокомментировали победу в миксте над Даниилом Медведевым и Софией Кенин в матче WTL.

Бадоса: Это был экзамен. Либо мы сразу разведёмся, либо всё будет складываться лучше и лучше.

Циципас: Это настоящее удовольствие ‒ делить корт с той, за кем я слежу уже несколько лет. Моя любимая теннисистка, ‒ приводит слова спортсменов The Tennis Letter.

Напомним, Мировая теннисная лига проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 19 по 24 декабря. В предварительном этапе команды сыграют в формате «каждый с каждым»: мужская одиночка, женская одиночка и микст. Каждая игра продлится до двух побед в партиях и с тай-брейком до 10 очков при счёте 1:1. Две лучшие команды встретятся 24 декабря в финале.