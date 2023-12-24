Чесноков — о победе россиян в WTL: они показали, что находятся в неплохой форме

Бывший российский теннисист, финалист Кубка Дэвиса в 1995 году Андрей Чесноков подвёл итоги выступлений российских теннисистов в выставочном турнире Мировая теннисная лига (WTL), проходящем в Абу-Дави (ОАЭ).

«У наших теннисистов была крепкая команда, поэтому они и победили, но соперники тоже были очень серьёзные. Я не думаю, что все участники ехали сюда только за победой, важнее было попробовать себя перед стартом сезона. Тем не менее надо поздравить ребят с победой, здорово, что они выиграли и завершили год на хорошей ноте. Они показали, что находятся в неплохой форме, но главное, правильно подойти к основным турнирам», — сказал Чесноков в интервью ТАСС.

Напомним, команда «Иглз», в состав которой входили российские теннисисты Андрей Рублёв, Даниил Медведев, Мирра Андреева, а также американка Софья Кенин, одержала победу на турнире. В финальном матче спортсмены обыграли соперников из команды «Кайтс», за которую выступали Стефанос Циципас (Греция), Ллойд Джордж Харрис (ЮАР), Григор Димитров (Болгария), Паула Бадоса (Испания) и Арина Соболенко (Беларусь). Встреча закончилась со счётом 3:2.