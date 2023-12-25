Паула Бадоса поделилась настроем на возвращение после травмы

Бывшая вторая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса поделилась настроем касательно своего возвращения на корт после травмы.

«Это были тяжёлые месяцы, но после многих проблем я наконец вернулась на корт, я здорова, хорошо себя чувствую и с нетерпением жду новый сезон. Я набираю форму. Сейчас готова на 80%, но это огромный прогресс по сравнению с тем, чтобы было месяц назад, когда я даже не могла выйти на корт. Да, я выпала из топ-50, но не могла контролировать эту ситуацию из-за травмы. Мои цели на новый сезон – оставаться здоровой, это самое важное, и, конечно, вернуться в число лучших», — приводит слова Бадосы Gulf News.

Напомним, Бадоса досрочно завершила сезон-2023 из-за травмы спины. В последний раз Паула выходила на корт в июле, на Уимблдоне-2023, где прошла один круг.