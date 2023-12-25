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Паула Бадоса поделилась настроем на возвращение после травмы

Паула Бадоса поделилась настроем на возвращение после травмы
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Бывшая вторая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса поделилась настроем касательно своего возвращения на корт после травмы.

«Это были тяжёлые месяцы, но после многих проблем я наконец вернулась на корт, я здорова, хорошо себя чувствую и с нетерпением жду новый сезон. Я набираю форму. Сейчас готова на 80%, но это огромный прогресс по сравнению с тем, чтобы было месяц назад, когда я даже не могла выйти на корт. Да, я выпала из топ-50, но не могла контролировать эту ситуацию из-за травмы. Мои цели на новый сезон – оставаться здоровой, это самое важное, и, конечно, вернуться в число лучших», — приводит слова Бадосы Gulf News.

Напомним, Бадоса досрочно завершила сезон-2023 из-за травмы спины. В последний раз Паула выходила на корт в июле, на Уимблдоне-2023, где прошла один круг.

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