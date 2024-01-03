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Чесноков прокомментировал разгромную победу Мирры Андреевой над Людмилой Самсоновой

Чесноков прокомментировал разгромную победу Мирры Андреевой над Людмилой Самсоновой
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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP, советский и российский теннисист Андрей Чесноков высказался о победе 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой над первой ракеткой России Людмилой Самсоновой в Брисбене (Австралия).

«Первые четыре гейма, как казалось, была равная игра. И даже непонятно, у кого было преимущество. Далее 2:2 и 30:30 на подаче Самсоновой, две двойные и невынужденная ошибка. У Самсоновой было очень много невынужденных. Ей нужно ремонтировать игру с лёта. Я не её тренер. Для Самсоновой это был первый матч сезона. Может, была тяжёлая предсезонка.

Мирра очень хорошо двигалась и держала корт. Мирра играла очень собранно, не позволяла Самсоновой сделать что-то такое, чтобы она вернулась в матч. Очень понравилось движение Мирры по корту. Думаю, что для Андреевой не будет никаких проблем пройти в следующем Родионову», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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