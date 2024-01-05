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«Хотела победить не так». Рыбакина — о выходе в полуфинал турнира на отказе Потаповой

«Хотела победить не так». Рыбакина — о выходе в полуфинал турнира на отказе Потаповой
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Четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала выход в полуфинал турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). Спортсменка прошла дальше из четвертьфинала на отказе россиянки Анастасии Потаповой (28-я ракетка мира), которая получила травму.

«Я определённо хотела победить не таким образом. Желаю Анастасии скорейшего восстановления. Накануне у неё была тяжёлая игра, мне тоже было непросто сегодня. Здесь довольно влажно. Я рада, что в итоге получила возможность провести ещё один матч. Но победа досталась не так, как я хотела», — сказала Рыбакина после матча.

В следующем раунде Рыбакина сыграет с победительницей пары Линда Носкова (Чехия) – Мирра Андреева (Россия). Турнир в Брисбене завершится 7 января.

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