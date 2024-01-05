Сафиуллин — о выходе в полуфинал в Брисбене: после Уимблдона моя уверенность возросла

Российский теннисист Роман Сафиуллин, занимающий 39-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), прокомментировал победу над итальянцем Маттео Арнальди и выход в полуфинал турнира в Брисбене (Австралия).

«После Уимблдона моя уверенность возросла. Особенно после окончания сезона. Между победой над Алькарасом и попаданием в топ-40 мира… Это было великолепное завершение сезона 2023 года и отличное начало 2024 года», — сказал Сафиуллин в интервью пресс-службе Brisbane International.

В полуфинале турнира в Брисбене Сафиуллин встретится с восьмой ракеткой мира, датским теннисистом Хольгером Руне, обыгравшим в 1/4 финала австралийца Джеймса Дакворта. Турнир в Австралии продлится до 7 января.