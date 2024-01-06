Бадоса — о возвращении после травмы: хочу как можно скорее выйти на прежний уровень

Бывшая вторая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса поделилась мыслями о возвращении на корт после травмы спины.

«Я никогда не была так рада началу сезона. Хочу как можно скорее вернуться на прежний уровень. Знаю, что будет тяжело, поскольку я уже несколько месяцев без игровой практики.

Процесс восстановления был очень медленным. Было тяжело принять это морально, потому что я очень люблю теннис и очень люблю соревноваться. А тут внезапно мне пришлось надолго отложить ракетку. Но после такого перерыва я, скорее всего, буду больше ценить своё пребывание в туре», – приводит слова Бадосы Marca.

Напомним, Бадоса досрочно завершила сезон-2023 из-за травмы спины. В последний раз Паула выходила на корт в июле, на Уимблдоне-2023, где прошла один круг. На данный момент испанская теннисистка занимает 68-ю строчку в рейтинге WTA.