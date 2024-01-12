«Привет, Мельбурн». Анастасия Потапова опубликовала свежее фото

27-я ракетка мира, 22-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова (Шевченко) опубликовала в социальных сетях свежее фото из Мельбурна.

«Привет, Мельбурн», — подписала Потапова фото.

Фото: из личного архива Анастасии Потаповой

В первом круге Открытого чемпионата Австралии – 2024 Потапова (23) сразится со 109-й ракеткой мира, представительницей Словении Каей Юван.

Отметим, что Потапова провела подготовительный турнир перед Australian Open – она сыграла на соревнованиях категории WTA-500 в Брисбене, где дошла до четвертьфинала. В нём он снялась по ходу поединка с казахстанкой Еленой Рыбакиной (будущая чемпионка) при счёте 6:1 в пользу соперницы. Далее Анастасия планировала выступить в Аделаиде, но снялась с него из-за травмы, полученной в Брисбене.