Серена Уильямс — Юбэнксу: всегда знала, что ноги принесут тебе работу модели

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс забавно отреагировала на тот факт, что её соотечественник – 34-я ракетка мира Кристофер Юбэнкс заключил спонсорский контракт со шведской компанией J.Lindeberg (производит одежду, в том числе теннисную).

«Всегда знала, что однажды твои ноги обеспечат тебе работу модели», — написала Серена в комментариях к посту о начале сотрудничества.

«Я рад, что люди начинают понимать это», — ответил Серене Юбэнкс, добавив эмодзи «смех до слёз».

В данный момент Юбэнкс находится в Мельбурне, где собирается выступить на Открытом чемпионате Австралии — 2024. В первом круге его соперником станет японец Таро Дэниэл.