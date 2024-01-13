Кому достанется титул и лидерство в рейтинге? 10 причин следить за Australian Open — 2024

Первый в сезоне «Шлем» стартует в воскресенье, 14 января. На нём традиционно собрались практически все сильнейшие теннисисты и теннисистки последних лет. Лишь из-за травмы в последний момент снялся Рафаэль Надаль, зато вернулись в строй сразу несколько бывших чемпионок ТБШ, в том числе и Australian Open – Анжелика Кербер, Наоми Осака, Каролина Возняцки, пытается выйти из штопора и победительница US Open – 2021 Эмма Радукану.

Целых три арены с крышей

Australian Open – самый молодой из четырёх турниров «Большого шлема», но и он уже проводился 111 раз. И это без учёта двух перерывов на I и II Мировые войны. Первый розыгрыш был проведён в 1905 году, и поначалу турнир кочевал по разным городам Австралии и даже Новой Зеландии и лишь в 1972 году окончательно обосновался в Мельбурне. Поначалу это был пригород Мельбурна – Куйонг, где и сейчас проходят показательные турниры, а с 1988-го турнир проводится в нынешнем месте – Мельбурн-Парке, который ранее именовался Флиндерс-Парк. Турнир сразу же выбился в передовики, предусмотрев над главной ареной имени Рода Лэйвера (14 820 зрителей) раздвижную крышу. В настоящий момент уже три корта в Мельбурне оснащены такой защитой от осадков и жары – ещё Джон Кейн Арена (10 300) и Маргарет Корт Арена (7500). А это значит, что даже в самый дождливый и знойный день как минимум 12 матчей (по четыре на каждой из трёх арен) будут проведены в любом случае.

Дополнительный день для теннисных гурманов

В этом году организаторы ввели новшество – вместо традиционных двух недель добавили ещё один дополнительный, 15-й день, перед стартом турнира – в воскресенье, чтобы равномернее распределить матчи первого круга на три игровых дня, а не на два – как было раньше. Так уже давно организованы соревнования на «Ролан Гаррос», и с 2024 года их примеру последовал и Australian Open. Толчком к переменам послужил марафонский матч Маррей – Коккинакис, завершившийся в 4 часа 5 минут утра по местному времени. Некоторые наблюдатели отметили, что тут была не только забота о зрителях и игроках, чтобы они не мучились по ночам, но и желание организаторов получить дополнительный доход от «лишнего» игрового дня. Но в любом случае спортивные гурманы вряд ли будут против, что теннисное пиршество увеличилось ещё на один день.

Счастливое место для российских чемпионов

Australian Open довольно удачный ТБШ для российских теннисистов. Здесь свои вторые мэйджоры выиграли Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005). Мария Шарапова в 2008 году сделала третий шаг к «Карьерному шлему». В женском парном разряде отличились Анна Курникова (1999, 2002), Светлана Кузнецова (2005, 2012) и Вера Звонарёва (2012). В миксте ещё в советское время первенствовала Наталья Зверева (1990), затем отличились Андрей Ольховский (1994), Елена Бовина (2004), Елена Лиховцева (2007) и Елена Веснина (2014). По юниорам чемпионами Australian Open становились Ксения Первак (2009), Елизавета Куличкова (2014) и участники нынешнего взрослого турнира Анастасия Павлюченкова (2006, 2007), Роман Сафиуллин (2015) и Алина Корнеева (2023).

Джокович гонится за рекордами Маргарет Корт

У «Ролан Гаррос» есть свой явный рекордсмен по количеству титулов – Рафаэль Надаль, у которого побед на местных кортах 14. На Уимблдоне нет равных Роджеру Федереру (восемь титулов) и Мартине Навратиловой (девять). А вот в Австралии никто не может сравниться с Маргарет Корт (11). Если же брать в расчёт только Открытую эру в теннисе – то тут вне конкуренции Новак Джокович (10). Причём серб теоретически мог сравняться с австралийской легендой уже сейчас, если бы его не депортировали в 2022 году с Зелёного континента за нарушение антиковидных правил, действовавших тогда. Из-за этого он пропустил тот розыгрыш. А вот горечь поражения Новак испытал на кортах Мельбурна последний раз аж в 2018-м, когда уступил в четвёртом круге корейцу Чхун Хёну. С тех пор Джокович стал чемпионом в 2019, 2020, 2021 и 2023 годах. А его рекордная победная серия на Australian Open к данному моменту достигла 28 матчей. Отметим, что Новак лидирует по числу завоёванных «Шлемов» среди мужчин – 24. Столько же побед и у рекордсменки среди женщин – Маргарет Корт. Так что в случае успеха на нынешнем турнире Джокович обгонит Корт по этому показателю и догонит её же по титулам в Австралии.

Новак Джокович — чемпион Australian Open — 2023 Фото: CLIVE BRUNSKILL/GETTY IMAGES

Три претендента на лидерство в рейтинге

Прошлогоднему чемпиону Новаку Джоковичу предстоит защищать на турнире 2000 рейтинговых очков. А вот Карлос Алькарас в 2023 году соревнования пропустил, и все новые очки пойдут ему сейчас в плюс. Вот и получается, что нынешнее преимущество Джоковича над Алькарасом с 2200 баллов в рейтинге 52 недель ATP сократится до мизерных 200. А значит, тот, кто пройдёт по сетке дальше, станет ещё и первой ракеткой мира. Ну а при сходе на одинаковой стадии соревнований преимущество будет иметь серб. В их спор за первое место в рейтинге может вмешаться россиянин Даниил Медведев, но только в случае завоевания титула и при этом Джокович и Алькарас должны дружно сойти с дистанции не позднее четвертьфиналов. Отметим, что лидерству Иги Свёнтек в рейтинге WTA пока никто не угрожает.

Джокович Алькарас Медведев рейтинг ATP на 8.1 11 055 8855 7555 AO-2023 2000 0 90 остаток 9055 8855 7465 1-й круг 10 9065 8865 7475 2-й круг 50 9105 8905 7515 3-й круг 100 9155 8955 7565 4-й круг 200 9255 9055 7665 1/4 финала 400 9455 9255 7865 1/2 финала 800 9855 9655 8265 финал 1300 10 355 10 155 8765 титул 2000 11 055 10 855 9465

Чемпионки ТБШ вышли из декрета

За неделю до старта из турнира из-за травмы выбыл двукратный чемпион Рафаэль Надаль (2009, 2022). Но даже без него список победителей «Шлемов» среди участников розыгрыша-2024 получился весьма солидным – семь мужчин (Джокович, Алькарас, Медведев, Вавринка, Маррей, Тим, Чилич) и 14 женщин, причём некоторые из них совсем недавно вернулись из декрета – Наоми Осака, Анжелика Кербер и Каролина Возняцки. Интересно, что уже в первом круге друг с другом сразятся две чемпионки ТБШ – Ига Свёнтек и Софья Кенин. Причём подобное в Австралии случается третий год подряд. В 2023-м друг с другом встретились Виктория Азаренко и та же Кенин, а в 2022-м – Эмма Радукану и Слоан Стивенс.

Рекордный призовой фонд

Australian Open заметно увеличил прошлогодний рекордный призовой фонд с AUS $ 76,5 млн до AUS $ 86,5 млн, что на 13% больше. По нынешнему курсу это US $ 58,13 млн. Чемпионы в одиночном разряде, мужском и женском, получат по AUS $ 3,15 млн (по нынешнему курсу это около US $ 2,1 млн или 186,1 млн рублей), а финалистам достанется по AUS $ 1,725 млн. Но это всё же далеко от рекордных показателей 2020 года – AUS $ 4,12 млн и AUS $ 2,065 млн соответственно. Тогда, в доковидный период, призовые распределялись совсем в другом процентном соотношении – с уклоном в сторону тех, кто прошёл далеко по сетке.

Шесть дебютантов Australian Open из России

После снятия Аслана Карацева из-за травмы Россию в одиночных сетках Australian Open – 2024 представляет 21 игрок. У мужчин участников шесть – Даниил Медведев (третий номер посева), Андрей Рублёв (5), Карен Хачанов (15), Роман Сафиуллин и Павел Котов, а также дебютант турнира Александр Шевченко. У женщин сыграют 15 россиянок – Людмила Самсонова (13), Дарья Касаткина (14), Вероника Кудерметова (15), Екатерина Александрова (17), Анастасия Потапова (23), Анна Блинкова, Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова, Элина Аванесян, Анна Калинская, Диана Шнайдер, Камилла Рахимова, квалифаеры Мария Тимофеева, Алина Корнеева и Анастасия Захарова. Отметим, что Андреева и Аванесян – дебютантки Australian Open, а Тимофеева, Корнеева и Захарова – вообще всех турниров «Большого шлема».

Медведев может сразиться с Джоковичем только в финале

Жребий распределил представителей топ-8 посева таким образом, что Даниил Медведев (3) попал в половину сетки к Карлосу Алькарасу (2). В четверти россиянина оказался датчанин Хольгер Руне (8), а у Алькараса – немец Александр Зверев (6). В верхней части могут образоваться такие сочетания: Новак Джокович (1) – Стефанос Циципас (7) и Янник Синнер (4) – Андрей Рублёв (5). Если говорить о россиянах, то в первом круге Медведев сыграет с квалифаером Теренсом Атманом из Франции, Рублёв – с бразильцем Тьяго Уайлдом, Хачанов (15) – с немцем Даниэлем Альтмайером, Сафиуллин – с голландцем Таллоном Грикспором (28), Котов – с французом Риндеркнешем, а Шевченко – с испанцем Хауме Мунаром.

Мирра Андреева в шаге от встречи с кумиром

Представительницы топ-8 посева в женской сетке распределились так: Ига Свёнтек (1) – Маркета Вондроушова (7), Елена Рыбакина (3) – Джессика Пегула (5), Мария Саккари (8) – Кори Гауфф (4) и Онс Жабер (6) – Арина Соболенко (2). Отметим, что из 15 россиянок только двум достались сеяные соперницы: Шнайдер сыграет с итальянкой Ясмине Паолине (26), а Павлюченкова – с хорваткой Донной Векич (21). Дебютантка турнира Мирра Андреева сыграет на старте с непростой американкой Бернардой Перой, а в случае успеха может сразиться во втором раунде с кумиром детства – Онс Жабер.

Вот 10 причин, почему надо следить за Australian Open – 2024. Турнир пройдёт в Мельбурне с 14 по 28 января. Все подробности – на «Чемпионате».