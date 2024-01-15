Бадоса прокомментировала разгромную победу над Таунсенд в первом круге Australian Open

Бывшая вторая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала победу над американкой Тэйлор Таунсенд в матче первого круга Australian Open. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3 в пользу Бадосы.

«Это не только моя первая победа в сезоне, но ещё и первая победа после шести-семи месяцев восстановления от травмы, о которой все знают. Поэтому для меня очень важно вернуться и вновь одержать победу.

К тому же сегодня был довольно непростой матч. Тэйлор хорошо играла, особенно на прошлой неделе. Я ожидала несколько другого матча. Она играет агрессивно, никогда не знаешь, чего от неё ожидать. Я очень довольна тем, что сыграла стабильно», — сказала Бадоса на пресс-конференции.

Отметим, что следующим соперником Бадосы на турнире станет 46-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова.