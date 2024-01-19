Де Минор — о матче с Рублёвым: у Андрея невероятная мощь и убийственный форхенд

Австралийский теннисист Алекс де Минор, 10-я ракетка мира, высказался о своём сопернике в четвёртом круге Australian Open — пятой ракетке мира из России Андрее Рублёве.

«С Рублёвым мы играли несколько раз, причём на разных этапах нашей карьеры. В прошлом году мы дважды играли друг с другом. Я победил в Роттердаме, а он – в конце года в Париже. Оба матча были в зале, оба в тяжёлых для меня условиях, мы играли на равных.

У Андрея невероятная мощь и убийственный форхенд. Поэтому нужно прикладывать максимум усилий, чтобы не давать ему бить справа, особенно с хавкорта. Наверное, в этом и будет план на игру с ним», — сказал теннисист на пресс-конференции.

Напомним, ранее у Рублёва и де Минора было пять личных встреч. В двух из них побеждал россиянин («Мастерсы» в Монте-Карло-2022 и в Париже-2023), в трёх сильнее был австралиец (Вашингтон и Милан U21 в 2018 году и Роттердам-2023).