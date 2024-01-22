Во время матча Зверев — Норри на корт выбросили листовки с надписью «Свободу Палестине»

Во время третьего сета матча немецкого теннисиста Александра Зверева и британского спортсмена Кэмерона Норри в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии — 2024 прошла акция протеста.

Один из зрителей бросил на корт множество листовок с надписью «Свободу Палестине». Из-за этого матч был ненадолго прерван. Позже зрителя, устроившего акцию протеста, увели с арены.

Матч Зверева и Норри в эти минуты проходит на арене Маргарет Корт в Мельбурне. После четырёх сетов счёт 2-2. Победитель этого матча сыграет с лучшим в противостоянии Миомир Кецманович (Сербия) — Карлос Алькарас (Испания). Открытый чемпионат Австралии — 2024 завершится 28 января. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович.