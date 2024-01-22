Медведев рвётся в 1/4 финала Australian Open! Болеем ещё за Калинскую. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию девятого игрового дня Australian Open – 2024. В понедельник на кортах Мельбурна запланировано восемь матчей четвёртого круга – по четыре у мужчин из нижней половины сетки и у женщин из верхней половины сетки. Свои матчи проведут среди прочих и два россиянина – Даниил Медведев (третий номер посева) и Анна Калинская. Даниил за место в 1/4 финала поспорит с малоизвестным португальцем Нуну Боргесом, а Анна – с обидчицей Дианы Шнайдер и Анны Блинковой – итальянкой Ясмине Паолини. Кроме Медведева, в этот день проведут свои четвёртые матчи на турнире и другие представители топ-10 посева – Карлос Алькарас (2), Александр Зверев (6) и Хуберт Хуркач (9).
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Предлагаем вам пройти опрос и угадать, кто победит в понедельник в матче дня и сколько на это потребуется сетов.
Если у вас не открывается опрос, его можно пройти по ссылке.
Вот как менялся призовой фонд АО в последние годы и расклады по кругам.
ПРИЗОВОЙ ФОНД АО
Фото: Чемпионат
Расписание понедельника
Вот как выглядит расписание понедельника, 22 января. Это 9-й игровой день турнира.
- 22 января 2024
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