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Медведев, Калинская, Джокович: онлайн-трансляция Australian Open — 2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Медведев рвётся в 1/4 финала Australian Open! Болеем ещё за Калинскую. LIVE!
Даниил Сальников
Медведев рвётся в 1/4 финала Australian Open!
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На первом в сезоне «Шлеме» в понедельник завершается четвёртый круг. В этот день играют и два россиянина. Все подробности — в трансляции.

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«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию девятого игрового дня Australian Open – 2024. В понедельник на кортах Мельбурна запланировано восемь матчей четвёртого круга – по четыре у мужчин из нижней половины сетки и у женщин из верхней половины сетки. Свои матчи проведут среди прочих и два россиянина – Даниил Медведев (третий номер посева) и Анна Калинская. Даниил за место в 1/4 финала поспорит с малоизвестным португальцем Нуну Боргесом, а Анна – с обидчицей Дианы Шнайдер и Анны Блинковой – итальянкой Ясмине Паолини. Кроме Медведева, в этот день проведут свои четвёртые матчи на турнире и другие представители топ-10 посева – Карлос Алькарас (2), Александр Зверев (6) и Хуберт Хуркач (9).

Australian Open – 2024. Мужчины. Сетка
Australian Open – 2024. Женщины. Сетка
Australian Open (м). 4-й круг
22 января 2024, понедельник. 05:30 МСК
Нуну Боргес
69
Португалия
Нуну Боргес
Н. Боргес
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Australian Open (ж). 4-й круг
22 января 2024, понедельник. 09:00 МСК
Ясмине Паолини
31
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Калинская
75
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Australian Open (м). 4-й круг
22 января 2024, понедельник. 11:00 МСК
Миомир Кецманович
60
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Расписание понедельника
Live Даниил Сальников

Предлагаем вам пройти опрос и угадать, кто победит в понедельник в матче дня и сколько на это потребуется сетов.

Если у вас не открывается опрос, его можно пройти по ссылке.

01:09 Даниил Сальников

Вот как менялся призовой фонд АО в последние годы и расклады по кругам.

ПРИЗОВОЙ ФОНД АО

ПРИЗОВОЙ ФОНД АО

Фото: Чемпионат

01:07 Даниил Сальников

Расписание понедельника

Вот как выглядит расписание понедельника, 22 января. Это 9-й игровой день турнира.

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