Зверев: у меня бензин ещё есть. Надеюсь, с Алькарасом будет классный матч

Шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над британцем Кэмероном Норри в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024 и поделился ожиданиями от встречи с испанцем Карлосом Алькарасом в следующем раунде соревнований.

«На тай-брейке пятого сета я показал лучший теннис. Это было очень важно. Большую часть матча я не слишком хорошо чувствовал себя на корте. Удары были не такими хорошими, как в прошлом матче. Но в итоге выиграл, вышел в четвертьфинал, чему очень рад.

Конечно, у Алькараса будет преимущество, потому что он сыграл меньше сетов. Меньше играешь – больше свежести, но я нормально себя чувствую. Не как на US Open, когда я уже мёртвый был, физически был полностью вымотан. Конечно, я устал, потому что во второй раз за последние три матча сыграл 7:6 в пятом сете. Но я не мёртвый, не полностью вымотан. Не так, как на US Open.

Бензин ещё есть, 100%. Сил придаёт и то, что это будет вечерний четвертьфинал на «Род Лэйвер Арене» против второй ракетки мира. Надеюсь, будет классный и увлекательный матч», — сказал Зверев на пресс-конференции.