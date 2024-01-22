Норри прокомментировал остановку матча на AO из-за активистов

Британский теннисист Кэмерон Норри высказался об остановке матча четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии из-за акции протеста. Напомним, один из зрителей бросил на корт листовки с надписью «Свободу Палестине». Из-за инцидента матч ненадолго был приостановлен.

«Конечно, мы оба заметили, пришлось ненадолго остановить матч. Никакой угрозы для себя я не чувствовал. Что есть, то есть. Сейчас такие вещи бывают. Кажется, болельщики помогли (вывести активистов. — Прим. «Чемпионата»). Не думаю, что кто-то чувствовал угрозу. Всё нормально, я смог удержать свою подачу в том гейме», — сказал Норри на пресс-конференции.

Матч завершился в пользу Александра Зверева, обыгравшего Норри со счётом 7:5, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (10:3).