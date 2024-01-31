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«Мы с Роджером играли в крикет на разминке». Индийский теннисист – о встрече с Федерером

«Мы с Роджером играли в крикет на разминке». Индийский теннисист – о встрече с Федерером
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Индийский теннисист, лидер в рейтинге ATP в парном разряде, Рохан Бопанна рассказал о встречах с Роджером Федерером на разминке перед матчами.

«Я думаю, как он изменил спорт не только на площадке, но и за ее пределами. Он был человеком, который общался со всеми игроками и понимал их. Несмотря на то, что он был великим чемпионом, независимо от того, где он встречал некоторых теннисистов, он всегда был потрясающим.

На Уимблдоне мы много раз были в раздевалке. Вы знаете, мы с Роджером играли в крикет. Я думаю, что мы трижды были на разминке в похожей ситуации, потому что мы играли матчи в одинаковое время на разных кортах», – сказал Бопанна в видео на YouTube-канале The Other Side.

Отметим, что Бопанна, которому на данный момент 43 года, является старейшим лидером в рейтинге ATP в парном разряде в мире среди мужчин. Он также является четвёртым индийским теннисистом после Леандера Паеса, Махеша Бхупати и Сании Мирзы, достигшим вершины теннисного рейтинга. Все четверо также являются единственными представителями Индии, которые побеждали турнирах Большого шлема.

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