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Фото: Карлос Алькарас приступил к тренировкам на грунте

Фото: Карлос Алькарас приступил к тренировкам на грунте
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал в социальных сетях фотографии с тренировки на грунтовом корте в академии своего тренера Хуана-Карлоса Ферреро.

«Возвращение на грунт! Уже думаю о Буэнос-Айресе», — подписал снимки Алькарас.

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

Алькарас выступит на грунтовом турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина), который пройдёт с 12 по 18 февраля. В заявке соревнований также значатся Стэна Вавринка, Кэмерон Норри и другие.

На прошедшем Открытом чемпионате Австралии — 2024 Алькарас (2) дошёл до четвертьфинального раунда, где в четырёх сетах проиграл олимпийскому чемпиону 2020 года, шестой ракетке мира немцу Александру Звереву (6).

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