«Мы продолжаем бороться». Паула Бадоса рассказала о состоянии здоровья

Испанская теннисистка Паула Бадоса, экс вторая ракетка мира, рассказала о своём состоянии здоровья. В среду, 31 января, спортсменка снялась с матча второго круга турнира категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд) из-за проблем со спиной.

«В целом хорошие новости: к счастью, у меня не было рецидива травмы. Теперь я буду работать со своей командой 24 часа в сутки, семь дней в неделю, чтобы как можно скорее снять воспаление и поскорее выступить на соревнованиях. Спасибо за все сообщения. Мы продолжаем бороться», — написала спортсменка в социальных сетях.

Напомним, в прошлом сезоне Паула Бадоса почти не выступала на турнирах из-за проблем со спиной. На данный момент теннисистка является 83-й ракеткой мира.